Telegram kommentiert CEO-Verhaftung offiziell

Am vergangenen Wochenende wurde Pavel Durov (Bild), Gründer und CEO des Messaging-Dienstes Telegram , in Paris verhaftet, wie zahlreiche Tagesmedien berichteten. Der Vorwurf: Durov unternehme zu wenig, um unerwünschte Inhalte aus Telegram zu entfernen. Auch wird ihm vorgeworfen, in kriminelle Machenschaften wie organisierte Kriminalität, Betrug, Cyberbullying und Terrorismus-Promotion verwickelt zu sein.Jetzt hat Telegram ein offizielles Statement zu Durovs Verhaftung und den Vorwürfen veröffentlicht: "Telegram hält sich an die EU-Gesetze, inklusive Digital Services Act – die Moderation entspricht den Branchenstandards und wird ständig verbessert. Der CEO von Telegram , Pavel Durov, hat nichts zu verbergen und reist häufig in Europa. Es ist absurd zu behaupten, dass eine Plattform oder ihr Eigentümer für den Missbrauch dieser Plattform verantwortlich sind. … Wir warten auf eine schnelle Lösung dieser Situation." (ubi)