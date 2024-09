Beta von Ubuntu 24.10 ist verfügbar

Die Entwickler der Linux-Distribution Ubuntu haben die neue Version 24.10, bekannt auch unter dem Namen "Oracular Oriole", als Beta freigegeben. Die Community kann die neue Version so vor dem offiziellen Release der definitiven Ausgabe am 10. Oktober 2024 ausgiebig testen. Neben der Betaversion von Ubuntu Desktop stellt Canonicalp auch Betas von Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu Studio und Xubuntu bereit. Betaversionen von Ubuntu Cinnamon, Ubuntu MATE und Ubuntu Unity sollen demnächst folgen.Eine der sichtbarsten Änderungen von Ubuntu 24.10 ist die Desktop-Engine Gnome 47 samt einer Auswahl neuer Hintergrundbilder, die das 20-jährige Bestehen von Ubuntu symbolisieren sollen. Eine weitere neue Funktion in Ubuntu 24.10 ist für Nvidia-Nutzer interessant: Standardmässig kommt für X11 nun Wayland statt Xorg zum Einsatz.Ubuntu 24.10 wird als Non-LTS-Ausgabe nur bis Juli 2025 unterstützt. Die LTS-Version 24.04 erhält Support bis 2029. Die nächste LTS-Version soll im April 2026 erscheinen und alle Änderungen, Verbesserungen und Fehlerkorrekturen von Ubuntu 24.10, 25.04 und 25.10 zusammenfassen. (ubi)