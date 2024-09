Youtube führt Werbung bei pausierten Videos ein

Googles Videoplattform Youtube testet immer wieder, wie man den Besuchern noch mehr Werbung auftischen kann, und will jetzt offenbar auch beim Pausieren von Videos Werbung einzublenden.Wie "The Verge" berichtet , hat Google auf Anfrage bestätigt, dass Werbetreibende neu Werbung einblenden können, wenn User auf den Pause-Button klicken, um ein Video anzuhalten. Laut dem Bericht hat man bereits letztes Jahr damit begonnen, mit ausgesuchten Werbetreibenden die Werbepausen in einem Pilotversuch mit Anzeigen zu füllen, was von den Verantwortlichen als grossen Erfolg und als lukrativ gewertet wurde. Mittlerweile tauchen die Pausen-Anzeigen immer häufiger auf und dürften schon bald zum Standard-Werbearsenal bei Youtube zählen.Google versucht auf Youtube seit Jahren immer mehr Werbung unterzubringen. So wurden auf TVs 30-Sekunden-Spots geschaltet, die sich nicht unterbrechen liessen. Auch versuchte man diesen Juni, Werbung serverseitig einzubinden, um User mit Werbeblockern zu übertölpeln, mit denen man ohnehin seit Jahren in den Haaren liegt. (rd)