Microsoft gibt Datum für Windows 11 24H2-Update bekannt

Microsoft hat den Termin für das Windows 11 24H2-Funktionsupdate mitgeteilt – mehr oder minder offiziell. Denn das Datum muss man mit der Lupe in einem aktuellen Blog-Eintrag rund um Datenschutz und Copilot suchen. Unter dem Punkt "Wann wird das passieren" schreibt Produkt Marketing Managerin Reanne Wong: "Die Umstellung auf die Microsoft 365-App als Einstiegspunkt für Microsoft Copilot erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung des jährlichen Windows 11-Feature-Updates. Die Änderungen werden auf verwaltete PCs ausgerollt, beginnend mit der optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Update-Vorschau am 24. September 2024 und anschliessend mit dem monatlichen Sicherheitsupdate am 8. Oktober für alle unterstützten Versionen von Windows 11." Im Monat danach werden die Änderungen auch auf Windows-10-PCs greifen.Noch ist der Termin also nicht ganz offiziell bestätigt, das Statement von Reanne Wong lässt aber kaum Zweifel. Das Vorgehen würde zudem mit den bisherigen Veröffentlichungszyklen zusammenpassen.Der Schwerpunkt des Windows 11 24H2-Updates wird dabei vor allem auf KI-Funktionen liegen, unter anderem in Verbindung mit Copilot. Eine Vorschau steht bereits über die Insider-Kanäle zur Verfügung. (sta)