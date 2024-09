Drittanbieter-App-Stores in der EU auf iPadOS 18 zugelassen

Laut einer Information von Apple an Entwickler sind in der EU ab 16. September 2024 auch App Stores von Drittanbietern für iPad-Apps erlaubt. Weiter nennt das Developer-Update die Möglichkeit alternativer Browser Engines auf dem iPad. Damit setzt Apple einen Beschluss der EU vom April 2024 um, wonach der Digital Markets Act auch für die Tablets von Apple gilt. Auf dem iPhone sind Drittanbieter-Stores schon mit iOS 17.4 seit März 2024 nutzbar, auf dem iPad ist dazu iPadOS 1i8 erforderlich. Frühere Versionen von iPadOS erhalten diese Möglichkeit nicht.Um alternative App Stores und Browser Engines zu nutzen, müssen Entwickler die neueste Version der drei Dokumente Alternative Terms Addendum for Apps in the EU, Web Browser Engine Entitlement Addendum for Apps in the EU und Embedded Browser Engine Entitlement Addendum for Apps in the EU unterzeichnen. Dies betrifft auch Schweizer App-Entwickler. iPad-Nutzer aus der Schweiz müssen wie hiesige iPhone-Nutzer dagegen auf den alternativen App-Download und Apple-fremde Browser Engines weiterhin verzichten. (ubi)