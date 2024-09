Teams demnächst mit bidirektionaler Übersetzungsfunktion

Microsofts Kollaborations- und Kommunikationslösung Teams beherrscht Live-Übersetzungen mittlerweile seit über zwei Jahren. Jetzt geht der Technologiekonzern einen Schritt weiter und ermöglicht es, die Übersetzungsrichtung zwischen zwei Sprachen per Mausklick in Echtzeit zu wechseln, wie Microsoft in einem Blog Post ankündigt Hierfür werden für die jeweiligen Sprachen am unteren Bildschirmrand Buttons angezeigt, die ein Wechseln der Sprache per Mausklick ermöglichen. Die gerade aktiv genutzte Übersetzungssprache wird dabei farblich gekennzeichnet.Vorläufig wird die erweiterte Übersetzungsfunktion lediglich den Teilnehmern des Insider-Programms zur Verfügung gestellt, die Teams Public Previews aktiviert haben. Um Teams Clients für Public Previews zu nutzen, muss die Preview-Funktion Admin-seitig freigeschaltet werden. (rd)