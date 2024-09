Ikeas Smart-Home-Geräte sprechen neu auch Matter

Der schwedische Möbel-Riese Ikea investiert weiter in sein Smart-Home-Portfolio. Per sofort ist der Dirigera Hub, das Smart-Home-Center von Ikea , mit dem offenen Matter-Standard kompatibel und wird damit offiziell zu einer Matter Bridge. Zigbee – Ikeas Protokoll der Wahl für die Konnektivität von Smart-Home-Geräten – kann also fortan auch mit Matter-basierten Geräten kommunizieren.Es sei ein wichtiger Schritt in Richtung eines nahtlosen und interoperablen Smart-Home-Erlebnisses, wie Damir Smrkovic, Platform and Technology Leader bei Ikea , verlauten lässt. Als Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA) sieht man sich beim Möbelhaus in der Pflicht, bei den Bemühungen um einen offenen Standard massgeblich mitzuwirken.Das Thema Smart Home werde nach wie vor von vielen Nutzern als kompliziert angesehen, wie Ikea weiter schreibt. Man wolle weiter am Ball bleiben, um den Kunden einfachere und besser Lösungen an die Hand zu geben. Die Kompatibilität mit dem grössten offenen Smart-Home-Standard ist wohl ein sinnvoller Schritt in Richtung Benutzerfreundlichkeit. (win)