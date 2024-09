Windows Canary Build weist auf KI-gestützte Mediensuche hin

Der neue Insider Build 27695 von Windows 11 im Canary Channel enthält Hinweise auf eine Funktion namens Intelligent Media Search. Das neue Feature soll es gemäss "Tom's Hardware" möglich machen, lokal gespeicherte Audio- und Videodateien nach gesprochenem Text zu durchsuchen. Die intelligente Mediensuche ist demnach ein KI-gestütztes Tool, das alle Audiodateien und Videos auf einem Windows-PC transkribiert und die gesprochenen Wörter via Windows durchsuchbar macht – etwa in einer Aufzeichnung eines Meetings oder in einem Hörbuch.Der zitierte Build enthält allerdings erst Andeutungen zu Intelligent Media Search für Entwickler, die Funktion selbst ist noch nicht implementiert. Darauf aufmerksam geworden ist X-User Xenopanther, der in seinem Post vom 30. August 2024 die gefundenen Hinweise veröffentlicht hat. Öffentlich hat sich Microsoft dazu bisher nicht geäussert, man geht jedoch davon aus, dass Intelligent Media Search mit der umstritttenen Recall-Funktion in Zusammenhang steht. (ubi)