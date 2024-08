Windows 11 erlaubt Nutzung der Webcam in mehreren Apps

Wenn in Windows 10 oder 11 bereits eine Applikation auf die Webcam zugreift, kann keine andere Anwendung die Kamera gleichzeitig nutzen. Dies soll sich nun ändern, wie X-Nutzer @phantomofearth herausgefunden hat ( via "Neowin"). Zu finden ist die Änderung im Preview-Build 26120.1542: In den Einstellungen ist ein neuer Menüpunkt mit dem Namen Advanced Camera Configuration aufgetaucht, welcher die Nutzung der Kamera in mehreren Apps ermöglicht (siehe Bilder unten). Daneben gibt es mit dem Camera Basic Mode eine Funktion, die beim Debuggen von Problemen mit der Kamera helfen soll.Bisher wurde eine Fehlermeldung (Bild) angezeigt, wenn die Kamera gleichzeitig in einer anderen Applikation genutzt wurde. Die Nutzung scheint aber etwas eingeschränkt zu sein: Wenn die Multi-App-Nutzung der Kamera aktiv ist, können gewisse Einstellungen wie etwa die Helligkeit nur noch aus den Windows-Settings heraus gemacht werden. (win)