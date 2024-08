LibreOffice 24.8 mit zahlreichen Neuerungen veröffentlicht

Die Document Foundation hat das Open-Source-Büropaket LibreOffice auf die Version 24.8 aktualisiert. Seit dem Mai-Release sind die Versionsnummern bei LibreOffice nicht mehr fortlaufend, sondern stehen für das Jahr und den Monat des Veröffentlichungsdatums.Der aktuelle Release kann mit einer ganzen Reihe von Neuerungen aufwarten. Darunter etwa ein neues Suchdeck in der Seitenleiste oder ein verbesserter Datenschutz, der es erlaubt, persönliche Informationen beim Speichern aus den Dokumenten zu entfernen. Hinzu kommen diverse Neuerungen in den Apps Writer, Calc, Impress & Draw und Chart. Eine detaillierte Auflistung sämtlicher Neuerungen findet sich auf der LibreOffice-Homepage. Daneben wurden wie immer die Stabilität wie auch die Kompatibilität mit Microsofts Office-Format verbessert.Die Windows-Version von LibreOffice 24.8 steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)