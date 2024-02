LibreOffice mit neuen Features und neuer Versionsnummerierung

Die Open-Source-Bürosuite LibreOffice ist aktualisiert worden, und mit dem Update wurde auch gleich eine neue Versionsnummerierung eingeführt. Der neue Release trägt die Versionskennung 24.2, womit man an der Versionsnummer fortan auch gleich erkennt, wann diese erschienen ist. Im vorliegenden Fall im Februar 2024.LibreOffice 24.2 bringt trotz der neuen Versionsnummerierung keine grossen Neuerungen, dafür aber jede Menge Verbesserungen im Detail und Korrekturen. So ist die automatische Wiederherstellung neu standardmässig eingeschaltet, womit stetig Sicherungskopieren angefertigt werden. Dazu wurden Verbesserungen an den Menus vorgenommen und für die Tools und Optionen ist eine eigene Suchfunktion dazugekommen. Bei der Textverarbeitung Writer gibt es Neuerungen bei der Listennummerierung, beim Umbruch-Algorithmus wie auch bei den Kommentaren, die jetzt mit Stilen zurechtkommen. Die Tabellenkalkulation Calc versteht sich fermer mit dem wissenschaftlichen Zahlenformat und verfügt über ein neues Suchfeld für die Funktionen. Eine komplette Auflistung sämtlicher Neuerungen findet sich in den Release Notes Die aktuelle Version 24.2 von LibreOffice in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)