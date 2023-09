LibreOffice 7.6.1 mit diversen Detailverbesserungen

15. September 2023 - Die Open-Source-Bürosuite LibreOffice ist auf die Version 7.6.1 aktualisiert worden und bringt zahlreiche Verbesserungen und Fehlerkorrekturen in den einzelnen Apps.

Die Document Foundation hat nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von LibreOffice 7.6 Ende August die aktualisierte Version 7.6.1 für Windows, MacOS und Linux nachgeschoben. Das Update bietet eine Reihe von Neuerungen in den Apps Writer, Calc, Impress und Draw wie auch einige generelle Verbesserungen, wie die Macher via Blog-Posting mitteilen . So werden neu Zoom-Gesten bei der Touchpad-Nutzung unterstützt wie auch Dokumenten-Themes, deren Definitionen sich für ODF- und OOXML-Dokumente importieren und exportieren lassen. Ebenfalls dazugekommen sind diverse Verbesserungen beim Umgang mit Zeichensätzen.Die Textverarbeitung Writer weiter bietet neu einen Assistenten zum Setzen der Seitennummerierung im Seitenkopf und Seitenfuss. Bei den Absatzstilvorlagen werden in der Auswahl-Dropdownliste nicht mehr alle verfügbaren Stile gezeigt, sondern lediglich noch die im aktuellen Dokument benutzten Stile. Eine Auflistung weiterer Detailverbesserungen sowie die Neuerungen in Calc, Impress und Draw finden sich im verlinkten Blog-Beitrag.Die Windows-Version von LibreOffice 7.6.1 steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)