LibreOffice 7.5 veröffentlicht

(Quelle: wiki.documentfoundation.org)

3. Februar 2023 - Die freie Office Suite Libre Office ist in der Version 7.5 veröffentlicht worden. Diese bringt eine ganze Reihe von Detailverbesserungen mit sich.

Die Document Foundation hat die freie Office Suite Libre Office in der Version 7.5 veröffentlicht. Die Release Notes führen dabei eine lange Liste von Neuerungen und Verbesserungen, die in der Regel allerdings Details betreffen.Ganz grundsätzlich gearbeitet wurde an der Unterstützung des Dark Mode, genauso wie am PDF-Export oder an der Schrifteinbettung unter MacOS. Ausserdem wird die Menüleiste kompakter und die Symbole wurden aufgefrischt. Im Startcenter ist es neu zudem möglich, die zuletzt verwendeten Dokumente nach Anwendung zu filtern. Und auf Notebooks mit Touch-Funktion kann man nun Zoom- und Rotationsgesten anwenden.In der Anwendung Writer werden Lesezeichen deutlicher hervorgehoben, die Rechtschreibeprüfung wurde verbessert und experimentell wurde der Übersetzungsdienst DeepL integriert. In der Tabellenkalkulation Calc ist der Zugang auf den Funktionsassistenten nun komfortabler, zudem kann Calc in Diagrammen neu Tabellen als Legenden respektive X-Achse verwenden. Und in den Grafikprogrammen Draw und Impress finden sich vorgefertigte Stile für eingefügte Tabellen, zudem können Objekte via Drag&Drop in den Navigator gezogen werden und Videos können beschnitten werden.Untenstehendes Video fasst in drei Minuten die wichtigsten Neuerungen von Libre Office 7.5 zusammen. Den Download von Libre Office 7.5 findet man in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (mw)