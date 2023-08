Libreoffice 7.6 Community ist da

(Quelle: wiki.documentfoundation.org)

22. August 2023 - Die freie Office-Suite Libreoffice Community ist in der Version 7.6 erschienen und bringt einige Neuerungen. Mit dem nächsten Release dann wird das Versionierungsschema geändert.

Die freie Bürosuite Libreoffice Community ist in der Version 7.6 für Windows, MacOS und Linux zum Download bereitgestellt worden. Mit dem Release halten eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen Einzug in die Lösung. So werden Suite-übergreifend in der Hauptansicht Zoom-Gesten bei der Verwendung von Touchpads unterstützt. Ebenfalls unterstützt werden Dokumenten-Themen (Bild) sowie der Import und Export von Themendefinitionen für ODF- und OOXML-Dokumente. Zudem werden allgemein Verbesserungen bei der Handhabung von Schriften versprochen.



In der Anwendung Writer lassen sich die verwendeten Absatz- und Zeichenformate hervorheben, zudem ist die direkte Formatierung im Text möglich. Neu findet sich ein Assistent für neue Seitenzahlen im Menü Einfügen, um einfacher und in einem Schritt Seitenzahlen in der Kopf-/Fußzeile einzufügen, und das Dropdown-Menü Absatzformate in der Symbolleiste Formatierung zeigt eine Liste der im Dokument verwendeten Formate und nicht mehr die komplette Liste der verfügbaren Formate. Verbesserungen gibt es in Writer zudem im Zusammenhang mit Abbildungsverzeichnissen, Bibliographie-Einträgen sowie Wörterbucheinträgen.



Auch in Calc wurden einige Details verbessert. Zum Beispiel wird das Zahlenformat "?" jetzt beim Export nach ODF unterstützt, um eine ganze Zahl darzustellen, die durch ein Leerzeichen ersetzt wird, wenn es sich um eine nicht signifikante Null handelt. Ein anderes Beispiel sind Kalkulationstabellen, die in ein anderes Dokument kopiert werden, die jetzt einen benutzerdefinierten Druckbereich beibehalten. Ausserdem werden neu Zeichenstile für Formen und Kommentare unterstützt, es gibt ein neues kompaktes Layout für Pivot-Tabellen und die Autofilter-Unterstützung für die Sortierung nach Farben.