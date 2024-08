Text-to-Speech Avatar in Azure allgemein verfügbar

Microsoft hat via Blog Post in der Tech Community über die allgemeine Verfügbarkeit des Text-to-Speech (TTS) Avatars im Service Azure AI Speech informiert . Auf Basis von Textvorgaben soll der Dienst natürlich klingende Stimmen und fotorealistische Avatare erzeugen. Microsoft will damit die Kundenbindung und das Gesamterlebnis verbessern, wie es heisst.Der TTS Avatar Service bietet Entwicklern diverse vorgefertigter Avatare mit einer breiten Auswahl an natürlich klingenden Stimmen. Dazu steht eine Option zur Erstellung eigener synthetischer Stimmen mit Azure Custom Neural Voice zur Verfügung. Die fotorealistischen Avatare sollen sich ausserdem an das Branding eines Unternehmens anpassen lassen.Microsoft führt eine Vielzahl von Anwendungsszenarien für den TTS Avatar Service auf und bietet gleich Möglichkeiten, um selber eine Stimmen-Demo oder ein Video mit einem der vorgegebenen Avatare zu erstellen. (rd)