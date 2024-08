Init7 lanciert Ethernet7 für Unternehmen und Reseller

Init7 lanciert mit Ethernet7 ein neues Angebot, das sich an Unternehmen und Organisationen mit mehreren Standorten sowie an Wiederverkäufer richtet. Ethernet7 ist ein Carrier Ethernet Service auf Glasfaser, laut Init7 ist der Layer-2 Transport von Ethernet7 als simples Ethernet-LAN vorstellbar, "wobei die Anschlüsse in der ganzen Schweiz verteilt sein können."Das Angebot ist bereits heute auf zwei Millionen Glasfaseranschlüssen verfügbar. Ausserdem wird weiter ausgebaut, der aktuelle Stand kann auf einer Karte, die Init7 zur Verfügung stellt, an dieser Stelle eingesehen werden. Init7 bewirbt das neue Angebot mit einem "disruptiven Preis-Leistungs-Verhältnis" und flexiblen Bandbreiten von 1 oder 10 Gigabit. Dank attraktiven Vertragsbedingungen soll sei das Angebot für Wiederverkäufer ausserdem eine gute Basis für Value Add Services (win)