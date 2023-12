Init7 lanciert Verfügbarkeit-Karte für Glasfaseranschlüsse

Nachdem der Glasfaserausbau durch einen Streit zwischen Swisscom und alternativen Providern angeführt durch Init7 während längerer Zeit blockiert war, geht es nun wieder voran. Dies schreibt Init7 in einer Mitteilung. Mittlerweile seien mehrere hunderttausend Anschlüsse in der ganzen Schweiz angekündigt. Entsprechend würde man permanent mit der Frage seitens der Konsumenten konfrontiert, wann sie denn endlich Glasfaser bekommen. Und diese Frage möchte Init7 nun mittels einer neuen Verfügbarkeits-Karte beantworten.Unter ftth.init7.net visualisiert Init7 ab sofort tagesaktuell den Fortschritt des Glasfaser-Ausbaus in der ganzen Schweiz. Angezeigt würden nebst den aktuell gut 400'000 vermarktbaren Adressen mit etwas über 2 Millionen Anschlüssen auch 191'000 Adressen (Stand: 20. Dezember 2023), die künftig in die Vermarktung kommen. Des Weiteren würden alle aktiven (Rot) und geplanten (Türkis) Init7-Pops (Point of Presence) angezeigt. "Bei etwa drei Viertel aller FTTH-Anschlüsse sind die Fiber7- und Easy7-Services von Init7 verfügbar; die übrigen Anschlüsse können durch Hybrid7 basierend auf dem Vorleistungsservice der Swisscom versorgt werden", erklärt der Winterthurer Provider dazu. (mw)