Eine Strafanzeige von Berklau wurde von der Tübinger Staatsanwaltschaft jedoch abgelehnt, weil es keine echte Person gäbe, die für die Falschaussage verantwortlich gemacht werden könne. Auf Druck hin entfernt Microsoft zwar die Einträge, doch beim erneuten Überprüfen nach einigen Tagen spuckt die KI erneut die falschen Vorwürfe aus. Stand heute wird eine Anfrage nach Berklau wieder korrekt dargestellt – sogar mit dem Verweis auf die Verwechslung. Copilot behandelt sich in der korrigierten Antwort aber recht milde und schreibt davon, dass "eine KI" die Halluzination fabriziert habe, ohne sich selbst zu nennen. Im Wortlaut schreibt Copilot heute: "Martin Bernklau ist ein Journalist aus Tübingen, der für verschiedene Medien arbeitet. Leider wurde er kürzlich Opfer einer Verwechslung durch eine KI, die ihn fälschlicherweise als Straftäter darstellte. Diese falschen Informationen wurden von der KI generiert, obwohl Bernklau lediglich über Gerichtsverfahren berichtete."Microsoft stützt sich auf die Copilot-AGBs und will keine Haftung übernehmen. Martin Berklau hingegen will sich damit verständlicherweise nicht zufriedengeben und hat sich einen Anwalt genommen, er bezeichnet die Aussagen der KI als Rufmord. Die Geschichte geht damit in eine weitere Runde. (win)