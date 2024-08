Copilot neu mit Enterprise Data Protection für Entra-Nutzer

Microsoft bietet seit Anfang 2024 den Abonnenten von Copilot für Microsoft 365 Enterprise Data Protection an. Neu wird das Feature ab September 2024 für alle Copilot-Nutzer mit Microsoft-Entra-Accounts verfügbar, und zwar kostenlos. Was dabei geschützt wird, sind die Eingaben bei Copilot und die Antworten des KI-Assistenten. Die Daten werden dabei verschlüsselt gehalten und übertragen. Garantiert ist auch, dass die Userdaten nicht weitergegeben werden. Des Weiteren weist Microsoft auf den Schutz der Daten vor KI-fokussierten Sicherheitsrisiken wie schädlichen Inhalten und Prompt Injections.Ein weiteres Versprechen: Die von den Benutzern an Copilot übergebenen Daten sowie die Prompts und Antworten werden nicht für das Training von KI-Modellen verwendet. Darüber hinaus will Microsoft einen vereinfachten, werbefreien Copilot für Geschäfts- und Bildungsnutzer einführen, unter copilot.microsoft.com/ und in der Microsoft 365 App sowie in Teams und Outlook. Näheres dazu fasst der Hersteller auf einer FAQ-Seite zusammen. (ubi)