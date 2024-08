AWS Summit Zürich 2024 findet am 4. September statt

Am Mittwoch, 4. September lädt AWS zur Tech-Konferenz AWS Summit Zürich 2024. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden, Partner und alle, die es noch werden wollen. AWS verspricht, dass sich der Besuch unabhängig von Wissensstand und Unternehmensgrösse lohnt – die zahlreichen Sessions und Keynotes, die geplant sind, sollen für alle etwas bieten. Nebenher ergeben sich natürlich zahlreiche Gelegenheiten zum Networken und zum Austausch mit AWS-Vertretern.In der Halle 550 an der Birchstrasse 150 in der Limmatstadt bietet AWS von 8 bis 18 Uhr ein breites Programm: In mehr als 70 Sessions werden neue AWS-Technologien, Innovationen und Customer Success Stories vorgestellt. Im Fokus der Sessions und Keynotes stehen neben Generativer KI zahlreiche weitere Cloud-Themen wie Analytics, Entwicklertools, Migrationen et cetera. Für die Keynotes holt AWS ausserdem hochrangige Manager und Kunden auf die Bühne – unter anderem werden Kevin Miller, VP AWS Global Data Center Organization, und Chris Keller, General Manager AWS Europe Central, Präsentationen halten. Kunden-Cases werden derweil unter anderem von Archana Jain, CTO bei Zurich Insurance, und Chris Hansen, Chief Corporate Development Officer bei Clariant, präsentiert.Weiter bietet der Summit einen Ausstellungsbereich mit Demos und Raum für Networking, eine Startup Loft für Jungunternehmen, Treffen mit AWS-Vertretern in vier Sprachen und gar Möglichkeiten, sich in die AWS-Technologie einzufuchsen. Der Spass soll dank dem "Play & Learn"-Bereich ebenfalls nicht zu kurz kommen.Mittwoch, 4. SeptemberHalle 550, Birchstrasse 150, Zürich-Oerlikon Hier geht’s zur Event-Page mit Anmeldelink und mehr Infos. (win)