AWS erweitert das Portfolio um drei neue serverlose Angebote

Amazon Web Services (AWS) hat anlässlich seiner Hausmesse AWS Re:Invent drei neue serverlose Angebote für sein Datenbank- und Analytics-Portfolio angekündigt . Die neuen Dienste sollen es den Kunden ermöglichen, ihre Dateninfrastruktur schneller und einfacher zu skalieren. Das erste neue Angebot ist dabei Amazon Aurora Limitless Database. Diese neue Funktion skaliert automatisch über die Schreiblimite einer einzelnen Aurora-Datenbank hinaus, was Entwicklern die Skalierung ihrer Applikationen vereinfachen soll. Denn Amazon Aurora Limitless Database skaliert auf Millionen von Schreibtransaktionen pro Sekunde und verwaltet Petabytes an Daten, wobei die Einfachheit des Betriebs innerhalb einer einzigen Datenbank erhalten bleiben soll, so das Versprechen von AWS Das zweite neue Angebot ist Amazon Elasticache Serverless, das Kunden helfen soll, innert weniger als einer Minute hochverfügbare Caches zu erstellen und sofort zu skalieren, um die anspruchsvollsten Anwendungen zu unterstützen, ohne die Infrastruktur verwalten oder anpassen zu müssen. Amazon Elasticache repliziert Daten automatisch über mehrere Availability-Zonen, wobei AWS den Kunden eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent für alle Workloads verspricht.Und zu guter Letzt ebenfalls neu ist Amazon Redshift Serverless, das mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Workloads voraussagt sowie Ressourcen automatisch skaliert. So senkt Amazon Redshift Serverless beispielsweise automatisch die Kapazität während des Tages, um Dashboard-Workloads zu bewältigen, wenn eine komplexe Abfrage verarbeitet werden muss, während über Nacht dann wieder proaktiv die Kapazität erhöht wird, um grosse Datenverarbeitungsaufgaben zu unterstützen. (abr)