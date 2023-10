Amazon kündigt souveräne EU-Cloud an

AWS von Amazon soll in Europa bereits in naher Zukunft zusätzlich zu den bisherigen Angeboten als souveräne EU-Cloud an den Start gehen. Dies schreibt Amazon in seinem Blog. Das neue Cloud-Angebot richtet sich explizit an europäische Behörden sowie Unternehmen, die den strengen EU-Datenschutzrichtlinien genügen müssen oder wollen. Auch Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen adressiert Amazon mit dem neuen Service. Amazon verspricht, dass die Daten ausschliesslich in Europa gespeichert werden und der Betrieb und Support exklusiv durch europäisches Personal erfolgt. Amerikanische Angestellte werden keinen Zugriff auf die Daten haben.Mit diesem Vorhaben ist Amazon indes nicht alleine. In den letzten Monaten haben bereits Salesforce ("Swiss IT Magazine" berichtete ) wie auch Microsoft ("Swiss IT Magazine" berichtete ) den Start einer solchen EU-exklusiven-Cloud verkündet.