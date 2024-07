Windows 11 läuft auf iPhone 15 Pro

Das abgespeckte Windows-11-Image Tiny 11 Core läuft auf unterschiedlichen Hardwareplattformen, was der Entwickler NTDev in vielfachen Experimenten nachgewiesen hat. Jetzt hat der findige Tüftler das Windows-11-Image mithilfe des Emulators UTM SE, der seit Kurzem im App Store verfügbar ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ), auf einem iPhone 15 Pro zum Laufen gebracht, wie er auf X stolz verkündet Der Pferdefuss: Windows 11 läuft auf dem Apple-Smartphone selbst in der abgespeckten Tiny-Variante sehr, sehr langsam. Allein das Aufstarten des Microsoft-OS dauert laut NTDev sage und schreibe 20 Minuten. Ein Wunder ist dies allerdings nicht, denn das Tiny-Windows läuft wie angedeutet innerhalb eines Emulators, der das Gast-OS als virtuelle Maschine betreibt. Der A16-Chip des iPhone 15 Pro wird dabei als virtuelle CPU genutzt, was mit erheblichem Übersetzungsaufwand verbunden sein dürfte. (ubi)