PC-Nutzer wollen nicht extra für KI-Hardware zahlen

Nahezu alle PC-Hersteller haben bereits neue Modelle mit eigener NPU für KI-Anwendungen vorgestellt. Sie sehen in entsprechenden Geräten einen entscheidenden Treiber für den Hardware-Markt. PC-Enthusiasten schätzen das hingegen etwas anders ein. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine grosse Umfrage im Forum der "TechPowerUp"-Community, die sich vor allem an IT- und Tech-Begeisterte richtet.Die recht eindeutige Antwort auf die Frage "Würden Sie mehr für Hardware mit KI-Kapazitäten bezahlen?": Über 84 Prozent der Teilnehmer gaben Nein an, lediglich 7,3 Prozent sind bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. 8,6 Prozent sind hingegen unschlüssig.Allzu belastbar sind die Ergebnisse sicherlich nicht. Immerhin handelt es sich nicht um eine repräsentative, wissenschaftliche Studie. Nichtsdestotrotz haben über 26'700 User abgestimmt und verschaffen somit ein durchaus aussagekräftigtes Stimmungsbild der Tech-Community. Vor allem, da es sich um viele Anwender mit langjähriger IT-Erfahrung handeln dürfte.Einige Mitglieder kommentieren zudem ihren Investitionsunwillen. Und auch hier sticht ein Argument besonders heraus: Wenn KI, dann greifen die Nutzer auf Web-Dienste wie ChatGPT zu. Lokale Anwendungen seien hingegen bisher oftmals nur "Spielerein", dedizierte Hardware somit wenig sinnvoll. (sta)