Copilot kann mit Intel-NPUs künftig lokal laufen

Microsofts Copilot soll künftig auch lokal auf Windows-Rechnern zur Verfügung stehen. Dies hat Intel gegenüber "Toms Hardware" offiziell verlauten lassen . Damit für die Abfragen jedoch genügend Rechenleistung zur Verfügung steht, werden die dafür eingesetzten Prozessoren über eine Neural Processing Unit (NPU) verfügen müssen, welche pro Sekunde rund 40 Billionen Rechenoperationen bewältigen kann. Diese Leistung stellen Chips in herkömmlichen Endgeräten derzeit noch nicht zur Verfügung.Intel stellt aber in Aussicht, dass die sogenannten Lunar Lake Chips, welche ab 2025 gefertigt werden, die benötigte Rechenleistung mitbringen werden. Als Vorteile für eine lokale Ausführung der KI wird eine deutlich schnellere Ausführung der Prompts ins Feld geführt. Ferner ist eine lokal verfügbare KI auch hinsichtlich Datenschutz relevant, da die Daten nicht in eine Cloud, die gegebenenfalls in einem anderen Land betrieben wird, übertragen werden müssen. (dok)