Intel startet KI-Initiativen für Entwickler und Hersteller

Intel startet mit zwei Initiativen, welche die KI-Ära vorantreiben sollen. Zum einen gibt es ein neues Programm, welches Devs die Entwicklung von KI-Applikationen erleichtern soll. Zweitens sollen Independent Hardware Vendors (IHVs) künftig auch im AI PC Acceleration Program (lanciert im Oktober 2023) aufgenommen werden, womit die Hersteller in die Lage versetzt werden, ihre Produkte für die kommenden Intel-KI-Rechner vorzubereiten und optimieren zu können. Im Winter 2023 stellte das Unternehmen seine ersten Chips für mobile Geräte mit integrierter Neural Processing Unit (NPU) vor ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nun will man Entwicklern und Herstellern also die Werkzeuge an die Hand geben, um deren Potential auch wirklich ausschöpfen zu können.Die Aktion für Devs trägt den Namen AI PC Developer Program und richtet sich an Entwickler und Independent Software Vendors (ISVs) und soll dabei helfen, "Entwicklern die Einführung neuer KI-Technologien in grossem Massstab zu erleichtern", so der Chip-Hersteller. Dabei wird Zugang zu Tools, Workflows, KI-Implementierungs-Frameworks und Entwickler-Kits mit aktueller Intel Core Ultra Hardware geboten. Ausserdem wurden die Developer Resource Pages aufdatiert und sollen nun zur zentralen Anlaufstelle für Devs werden, die Toolkits, Dokumentation und Trainings für die Entwicklung von KI-Anwendungen suchen. Interessierte können sich an dieser Stelle fürs AP PC Acceleration Program von Intel anmelden.