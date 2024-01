Intel gründet neue KI-Softwarefirma

Intel hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es ein neues, unabhängiges Unternehmen rund um seine Software für Künstliche Intelligenz (KI) gründen wird. Die Firma wird von der DigitalBridge Group (DBRG.N) und weiteren Investoren unterstützt.Das neue KI-Unternehmen wird nicht an der Börse gehandelt und den Namen Articul8 AI (ausgesprochen: "Articulate AI") tragen. Der Ursprung geht auf die Arbeit an der KI-Technologie für Unternehmen zurück, die Intel ursprünglich mit der Boston Consulting Group (BCG) durchgeführt hat."Wir haben wirklich versucht, die grösste Lücke in der generativen KI zu schliessen, die darin besteht, dass es einfach ist, einen Konzeptnachweis zu erbringen, aber was wirklich fehlt, ist, die Dinge in die Produktion zu bringen und sie sicher und auf eine kosteneffiziente Art und Weise durchzuführen", sagte Arun Subramaniyan in einem Interview. Subramaniyan war früher Vice President und General Manager in Intels Rechenzentrums- und KI-Gruppe, heute ist er Geschäftsführer von Articul8.Zum Wert des Deals wollten sich Führungskräfte nicht äussern, ebenso wenig, ob Intel eine Mehrheitsbeteiligung am neuen Unternehmen halten wird. Allerdings soll die Firma einen unabhängigen Vorstand erhalten und der Chiphersteller wird ein Aktionär bleiben, berichtet Reuters weiter. (cma)