Kaspersky stellt US-Geschäft komplett ein

Nachdem die US-Regierung den Verkauf und den Einsatz von Kaspersky-Lösungen wegen der russischen Wurzeln des Unternehmens im Juni 2024 weitgehend verboten hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), zieht Kaspersky nun die Konsequenzen und beendet seine Präsenz in den USA mit praktisch sofortiger Wirkung. Laut einem Artikel von "Zero Day" wurde den Kaspersky-Angestellten in den USA mitgeteilt, dass sie noch in der Woche vom 15. Juli 2024 entlassen werden und dass die Geschäftstätigkeit in den USA beendet werde. Von den Entlassungen sollen weniger als 50 Mitarbeitende betroffen sein.In einem Statement hält Kaspersky fest: "Das Unternehmen hat die Auswirkungen der gesetzlichen Bestimmungen in den USA sorgfältig geprüft und bewertet und diese traurige und schwierige Entscheidung getroffen, da Geschäftsmöglichkeiten in dem Land nicht mehr realisierbar sind." Konkret sind den USA bereits jetzt alle Geschäfte mit Kaspersky untersagt, inklusive Services von US-Unternehmen für die russische Firma. Per Ende September werden dann auch Downloads und Updates von Kaspersky-Software illegal, ebenso die Weitergabe von Lizenzen. (ubi)