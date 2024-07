Problem bei Philips Hue schaltet Lampen auf maximale Helligkeit

Diverse Besitzer von Philips-Hue-Lampen erleben, dass ihre Leuchten ungewollt auf maximale Helligkeit gestellt werden, wie "Android Authority" berichtet . Dies, obwohl die Lampen eigentlich auf eine niedrigere Helligkeit eingestellt sind. Das Problem besteht mindestens seit Ende Juni 2024. Das Problem soll sich über verschiedene Hue-Produkte erstrecken und es scheint keine Rolle zu spielen, in welcher Art von Gerät diese Produkte installiert sind.Nun hat der Hersteller von Philips Hue, Signify , das Problem bestätigt. Gegenüber "The Verge" sagte man seitens Signify , man sei sich des Problems bewusst und habe die Ursache herausgefunden. "Nach einer umfangreichen Analyse haben wir ein Interoperabilitätsproblem mit dem Matter-Smarthome-Standard identifiziert, bei dem zufällige, vorübergehende Unterbrechungen des Funkverkehrs fälschlicherweise als Umschalten des alten Schalters erkannt werden, wodurch Lichter mit geringer Helligkeit auf volle Helligkeit gestellt werden", so die Signify-Sprecherin Kate Helander zu "The Verge". Laut Signify ist nur "ein kleiner Prozentsatz" der Nutzer betroffen.Eine Lösung in Form eines Updates soll bereits kommende Woche, also Mitte Juli 2024, verteilt werden. Eine dauerhafte Lösung für das Matter-Problem sei in Arbeit und werde innerhalb der nächsten Wochen bereitgestellt, heisst es weiter. Wer sich nicht bis dahin gedulden kann, kann versuchen, die Hue Bridge von Matter zu trennen, das könnte das Problem beheben. (cma)