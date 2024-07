OpenAI wurde 2023 erfolgreich gehackt

KI-Spezialist OpenAI wurde Opfer eines Hackerangriffs, wie "Neowin" mit Bezug auf die "New York Times" berichtet (Paywall). Dem Bericht zufolge ist es dem Angreifer gelungen, ins Messaging-System des Unternehmens einzudringen, und er konnte in einem unternehmensinternen Diskussionsforum an Informationen über die KI-Technologie gelangen. Hingegen ist es ihm nicht gelungen, in die Systeme einzudringen, wo GPT-Modelle gespeichert oder trainiert wurden.Die Firmenleitung informierte die Belegschaft über den Vorfall, unterliess es aber, mit der Sache an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Behörden zu informieren. Man ging offenbar davon aus, dass eine Privatperson für den Angriff verantwortlich zeichnete. Dennoch sollen Mitarbeitende Befürchtungen geäussert haben, wonach Länder wie China KI-Technologie stehlen und damit die nationale Sicherheit in Gefahr bringen könnten. (rd)