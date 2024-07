Apple bekommt Sitz im Vorstand von OpenAI

OpenAI gewährt Apple einen Posten im Vorstand der Firma, wobei es sich dabei lediglich um eine Beobachterrolle handelt. Dies berichtet das Portal "Bloomberg". Die Aufgabe wird seitens Apple Phil Schiller, beim Unternehmen als Fellow für den App Store und Events verantwortlich, übernehmen. Schiller erhält somit die Gelegenheit, bei zukünftigen Tagungen des Vorstands dabei zu sein, ist jedoch nicht stimmberechtigt. Die Vereinbarung zwischen den beiden Tech-Konzernen soll gemäss "Bloomberg" zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres in Kraft treten. Weitere Details werden nicht genannt.Die beiden Firmen kommen sich so nach der Bekanntgabe, dass Apple OpenAI als ersten KI-Partner für die sogenannte Apple Intelligence gewählt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ) nochmals näher. Derweil ist Schiller nicht der erste Beobachter in der Führungsriege der KI-Firma. Microsoft hat ebenfalls bereits einen Beobachterposten inne. Ob seitens OpenAI noch weitere Beobachter geplant sind, ist derweil nicht bekannt. (dok)