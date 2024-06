ChatGPT als native App auf MacOS erhältlich

OpenAI hat eine native App des KI-Chatbots ChatGPT für MacOS veröffentlicht, wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt . Durch die Integration ins Betriebssystem ergeben sich zusätzliche Vorteile bei der Nutzung. So kann die App durch die Tastenkombination Option + Leertaste jederzeit direkt aufgerufen werden, zudem können erstellte Screenshots auf Wunsch direkt mit der KI geteilt werden. Weitere Funktionen, die jedoch von der Webversion bereits bekannt sind, umfassen das Sprechen mit dem digitalen Assistenten sowie den Upload von Dateien zur weiterführenden Analyse. Ferner ist in der App die Historie von früheren Chats gespeichert.Für die Nutzung der App wird ein neuerer Mac mit einem Apple-Prozessor (mindestens M1) sowie MacOS 14 vorausgesetzt. OpenAI schreibt, die native Windows-App werde zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres vorgestellt. (dok)