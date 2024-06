Apple nutzt ChatGPT für lau

Ab iOS 18 bietet Apple seinen Usern an, Anfragen an ChatGPT weiterzuleiten. ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun kamen Details des Deals ans Licht, wonach Apple die Dienste von OpenAI nutzen kann, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Dies berichtet "Bloomberg" (Paywall, via " Macrumors "). Cupertino ist offenbar mit der Argumentation durchgekommen, dass man mit der Integration ins Ökosystem für zahlreiche zusätzliche User sorgen werde und dies einen höheren Wert habe als Geldzahlungen. Gleichwohl bedeutet dies für den KI-Anbieter aber auch, dass die Kosten für den Betrieb steigen, da deutlich mehr Anfragen verarbeitet werden müssen.Ganz leer muss OpenAI aber womöglich doch nicht ausgehen. Es bestehe nämlich die Möglichkeit, wiederkehrenden Nutzern ein Premium-Abo schmackhaft zu machen. Dies sei besonders interessant, da Apple über eine zahlungskräftige Nutzerschaft verfügt. Ob Apple in so einem Fall eine Provision bekommt, ist nicht klar, die Möglichkeit besteht jedoch.Apple möchte sich nicht auf einen exklusiven KI-Partner festlegen. Dem Bericht zufolge diskutiert das Unternehmen bereits darüber, Googles Chatbot Gemini als zusätzliche Option anzubieten. Für den chinesischen Markt steht auch die Integration eines lokalen Anbieters zur Debatte. (dok)