OpenAI bringt kostenlosen KI-Sprachassistenten für alle

OpenAI hat eine neue Version seines Sprachmodells GPT-4 vorgestellt. GPT-4o ist für alle Nutzer verfügbar und zwar kostenlos. Das o im Namen steht für das lateinische Wort omni (alle). GPT-4o akzeptiert als Eingabe beliebige Kombinationen von Text, Audio und Bild. "GPT-4o ist im Vergleich zu bestehenden Modellen vor allem beim Verstehen von Bild und Ton besser", schreibt Open AI im Blog Pikant: OpenAI verkündete seinen neuen KI-Assistenten genau einen Tag vor Googles Entwicklerkonferenz Google I/O 2024, für die der Tech-Konzern Neuerungen zu seiner Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt hat.Den Videos im Blog zufolge klingt der KI-Assistent sehr natürlich, beinahe wie ein Mensch. Wer mit Siri, Alexa und Google Assistant unzufrieden ist, den dürfte dieser Gratis-KI-Sprachassistent interessieren. "Ein wichtiger Teil unserer Mission ist es, fortschrittliche KI-Werkzeuge kostenlos für jedermann zur Verfügung zu stellen. Wir sind ein Unternehmen und werden viele Dinge finden, für die wir Geld verlangen können", schreibt Sam Altmann, OpenAI-CEO zudem in seinem Blog Die Text- und Bildfunktionen werden ab sofort in ChatGPT eingeführt, weitere Funktionen sollen schrittweise folgen. Entwickler können jetzt auch auf GPT-4o in der API als Text- und Bildmodell zugreifen. In den kommenden Wochen soll eine neue Version des Sprachmodus mit GPT-4o in der Alpha-Version von ChatGPT Plus eingeführt werden. (cma)