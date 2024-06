OpenAI-Mitbegründer will sichere Superintelligenz erschaffen

OpenAI-Mitgründer und ehemaliger leitender Wissenschaftler des Tech-Unternehmens Ilya Sutskever hat bekanntgegeben , dass er eine eigene Firma namens Safe Superintelligence Inc. mit dem Zweck, eine sichere Superintelligenz zu erschaffen, gründet. Sutskever sieht Sicherheit und Fähigkeiten als technische Probleme, die durch revolutionäre technische und wissenschaftliche Durchbrüche gelöst werden müssen.Der israelisch-kanadische Doppelbürger gibt an, dass er nicht beim Wettlauf um eine kommerziell erfolgreiche und möglichst breit verfügbare KI mitmachen werde. Stattdessen möchte er mit seiner neuen Firma so lange forschen, bis die viel zitierte sichere Superintelligenz reif sei. Damit macht sich sein Unternehmen von kurzfristigen kommerziellen Zwängen unabhängig und könne langfristig denken und agieren, um anschliessend in Ruhe zu skalieren.Safe Superintelligence Inc. unterhalte Standorte in Tel Aviv und San Francisco und ist derzeit auf der Suche nach den weltbesten Talenten. Wie sich die junge Firma finanzieren soll, wird aus der Mitteilung nicht klar. Auch wird nicht klar definiert, was unter einer Superintelligenz zu verstehen sei. (dok)