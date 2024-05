Ex-OpenAI-Vorständin packt über Entlassung von Sam Altman aus

Es war im vergangenen Herbst ein Drama in mehreren Akten: Der Vorstand von OpenAI wollte CEO Sam Altman loswerden und feuerte ihn. Das hat bekanntermassen nur kurzzeitig funktioniert, die Angestellten rebellierten gegen die Entscheidung, Altman kam als Sieger zurück ( hier lesen Sie mehr). Warum der CEO aber überhaupt entlassen werden sollte, war bisher Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Jetzt hat sich erstmals die ehemalige Vorständin Helen Toner im Ted-AI-Podcast zu den genauen Hintergründen geäussert.Toner wirft Altman Verschleierung vor, er soll Informationen jahrelang zurückgehalten und Entwicklungen gegenüber dem Vorstand falsch dargestellt haben ( via "Business Insider"). Auch soll der CEO über die Eigentümerstruktur des Unternehmens gelogen haben. "Sam hat den Vorstand nicht darüber informiert, dass ihm der OpenAI-Startup-Fonds gehört, obwohl er ständig behauptete, ein unabhängiges Vorstandsmitglied ohne finanzielles Interesse an dem Unternehmen zu sein." Das habe letztlich das Vertrauen in Altman beschädigt und zu ersten Gesprächen über seine Kündigung geführt.