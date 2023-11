Sam Altman wird wieder CEO von OpenAI

Das tagelange Hin und Her könnte ein vorläufiges Ende finden: Nach einer Woche mit täglichen News und viel Pathos kehrt Sam Altman doch wieder als CEO zu OpenAI zurück. Das KI-Unternehmen hat ein entsprechendes Statement auf X veröffentlicht. "Wir haben eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass Sam als CEO zu OpenAI zurückkehren wird, und zwar mit einem neuen Vorstand bestehend aus Bret Taylor (Vorsitz), Larry Summers und Adam D'Angelo." Man arbeite jetzt zusammen, um die Details zu regeln. "Vielen Dank für Ihre Geduld in dieser Zeit."Den neuen Vorstand hatten Hunderte Mitarbeitende von OpenAI zusammen mit der Rückkehr von Altman in einem offenen Brief gefordert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Sie machten den Rücktritt des alten Vorstandes zur Voraussetzung – andernfalls wollten sie das Unternehmen verlassen. Immerhin war dieser für die ursprüngliche Entlassung von Altman verantwortlich.Da die Details jedoch noch ausstehen, scheint eine finale Einigung zwischen OpenAI und Altman noch nicht in trockenen Tüchern. Weitere Wendungen dieses Dramas in mehreren Akten könnten also folgen. Erst am Montag hatte Microsoft angekündigt, Sam Altmann für ein neues KI-Forschungsteam ins Unternehmen zu holen. Wenig später stellte sich aber auch Microsoft-CEO Satya Nadella hinter Altman und stärkte ihm den Rücken für eine OpenAI-Rückkehr. (sta)