OpenAI entfernt CEO und Mitgründer Sam Altman

Sam Altman ist nicht mehr CEO des von ihm mitgegründeten KI-Unternehmes OpenAI , Entwickler von Sprachmodellen wie GPT-4 und Betreiber von ChatGPT. Das Board von OpenAI liess die Bombe am Freitagnachmittag (17.11.23) platzen: Man habe Sam Altman seines Amtes enthoben, nachdem man festgestellt hatte, dass er "nicht durchgängig offen in seiner Kommunikation" mit dem Board sei. CTO Mira Murati hat den Chefposten ad interim übernommen. Das Chaos wird aber noch grösser: Inzwischen ist auch Mira Murati nicht mehr CEO. Das Board hat den früheren Twitch-CEO Emmet Shear zum neuen CEO ernannt – allerdings auch wieder nur ad interim. Davor wollte der Vorstand dem Vernehmen nach Sam Altman als CEO wieder zurückholen.Bei OpenAI ist personell offenbar auch sonst der Teufel los. So hat rund vier Stunden nach der Altman-Ankündigung President Greg Brockman, der für ChatGPT zuständig war, gekündigt – offensichtlich eine Reaktion auf Altmans Rauswurf. Daraufhin legten drei leitende Forscher ihr Amt ebenfalls nieder.Inzwischen hat Altman gegenüber Investoren angekündigt, er plane, ein neues Unternehmen zu gründen. Und Greg Brockman werde dabei mitmachen. Was das für OpenAI heisst, steht in den Sternen, zumal eine Reihe von Venture-Kapitalgebern bereits Unterstützung für Altmans Pläne in Aussicht gestellt haben. (ubi)