Ringier verkauft Deindeal.ch an deutschen Investor

Ringier verkauft die E-Commernce-Plattform Deindeal .ch an die in München ansässige Private-Equity-Firma Holding Liberta Partners. Ringier hält seit 2015 100 Prozent der Anteile an der Plattform. Schon 2011 hatte das Medienunternehmen in die Plattform investiert und sich 60 Prozent der Anteile gesichert . Laut Mitteilung generierte Deindeal .ch 2023 mehr als 100 Millionen Franken Umsatz, zu den Details der Transaktion schweigen sich die beiden Parteien aus.Als neue Geschäftsführer werden Tobias Heller und Philipp Wahl eingesetzt. VR-Präsident Robin Lingg wird derweil aus dem Verwaltungsrat ausscheiden und kommentiert: "Wir sind überzeugt, dass wir mit Liberta Partners den richtigen Partner für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gefunden haben." (win)