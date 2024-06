In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Apps angeführt von fre:ac, einem schnellen CD-Ripper und MP3-Encoder. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Monkey’s Audio, eine App für die Konvertierung von Audio-Dateien ins verlustfreie APE-Format. Platz drei wird schliesslich belegt vom Open-Source-Editor Audacity, der sich durch diverse Filter und Bearbeitungswerkzeuge auszeichnet.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für MP3s präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)