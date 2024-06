Unternehmen können über ePost ihre Briefpost digital empfangen

Schweizer Unternehmen können ihre Briefpost neu über die ePost -Kommunikationsplattform für Geschäftskunden vollständig digital und automatisiert empfangen und bearbeiten, wie die Schweizerische Post in einem Blogeintrag schreibt . ePost ist eine smarte Kommunikationslösung für Unternehmen und Behörden. Geschäftskunden können auf der erwähnten ePost-Kommunikationsplattform ihre Geschäftskorrespondenz über den Kanal ihrer Wahl an die Kundschaft versenden – digital in die ePost-App, als E-Rechnung, E-Mail oder per SMS. Auch der physische Versand per Briefpost ist möglich.Neu übernimmt ePost Service auch die Digitalisierung der eingehenden physischen Korrespondenz. Somit erhalten Geschäftskunden nicht nur eine digitale Ablage, sondern sie können die Dokumente zentral elektronisch bearbeiten oder automatisieren. Auch ein digitaler Rechnungsempfang ist möglich. Die neue Funktion ist seit Mitte Juni 2024 verfügbar.Die ePost-Kommunikationsplattform gehört – wie die ePost-App – zur ePost Service AG. Die ePost Service gehört seit 2020 zur Schweizerischen Post, gegründet wurde sie 2016 unter dem Namen Klara Business. Nach Angaben der Post zählen über 50'000 Unternehmen und 150'000 Privatpersonen zu ihren Kunden. (cma)