Samsung Galaxy Watch Ultra womöglich mit Hightech-Materialien

Die Konkurrenz aus Südkorea zur Apple Watch wird in der nächsten Generation scheinbar deutlich modifiziert, wie "Neowin" berichtet . Unter anderem wird Samsung Gerüchten zufolge ein Glas mit einer Anti-Reflexion-Beschichtung verwenden, welches bereits beim Galaxy S24 Ultra verbaut ist. Die Beschichtung minimiert die Spiegelung und ermöglicht eine sattere und akkuratere Darstellung der Display-Inhalte insbesondere draussen. Zudem ist das Glas mit der Beschichtung widerstandsfähiger gegen Stösse und Kratzer. Um eine gute Ablesbarkeit bei Sonnenstrahlung zu gewährleisten, gehen Insider von einer maximalen Helligkeit von 3000 nits aus.Nicht nur das Display, auch das Gehäuse soll durch den Einsatz von Titan deutlich aufgewertet werden. Als Farbauswahl werden Titangrau, Silber und Beige kolportiert. Die Uhr wird ausserdem komplett wasserdicht sein.Die Glaxy Watch Ultra wird von einem 3nm-Prozessor angetrieben, bei dem es sich voraussichtlich um einen Exynos-SoC handelt. Zudem soll der Uhr ein 590-mAh-Akku verbaut werden. Leaks zu Preisen deuten ferner darauf hin, dass Samsung den Konkurrenten Apple unterbieten möchte. Derzeit ist die Apple Watch Ultra 2 ab rund 802 Franken erhältlich.Das nächste Samsung Unpacked Event, an welchem zahlreiche Neuigkeiten vorgestellt werden, findet am 10. Juli statt. Alle News zur Galaxy Watch Ultra werden spätestens dann bestätigt werden. (dok)