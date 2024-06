Protestaktion: 47 Organisationen stoppen Aktivitäten auf X

47 Organisationen aus den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Landwirtschaft, Menschenrechte und Soziales wenden im Rahmen einer Protestaktion X den Rücken zu – zumindest vorläufig. Die Aktion respektive das Bündnis trägt den Namen "eXit" und spricht sich unverblümt gegen die Strategie von X-Chef Elon Musk aus. Anlass ist der Internationale Tag gegen Hate Speech der Vereinten Nationen.Unter dem Hashtag #ByeByeElon wollen die verschiedenen Organisationen am Dienstag ihre über 180'000 Follower "in mehreren abschliessenden Postings über das Thema Hate Speech informieren", wie es in der Mitteilung heisst. Anschliessend wollen die Organisationen im Rahmen der Aktion ihre Aktivitäten auf Musks Plattform zwei Monate lang aussetzen. Auf anderen Social-Media-Plattformen soll derweil weiter über das Thema Hate Speech informiert werden. Die X-Konten bleiben also sichtbar, werden jedoch nicht mehr genutzt.