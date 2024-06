Swisscom bringt modulare KI-Plattform auf den Weg

Swisscom hat die Swiss AI Platform vorgestellt, eine regionale Infrastruktur, auf deren Grundlage laut dem Provider vertrauenswürdige KI-Anwendungen entwickelt werden können. Die Plattform garantiert demnach Datenhaltung in der Schweiz und soll unter anderem Zugang zu Nvidia-Supercomputern, GenAI-Services, verschiedenen KI-Modellen und einem Entwicklungs-Hub gewähren. Der Start ist für Herbst 2024 geplant. Die Plattform ist Ergebnis einer Anfang des Jahres angekündigten Partnerschaft mit Nvidia ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die Swiss AI Platform ist modular aufgebaut und umfasst laut Swisscom Services im Bereich KI-Infrastruktur, -Plattform und -Applikationen. Kunden können aus diesem Angebot flexibel wählen und Bausteine nach den eigenen Anforderungen kombinieren. Mit GPU Rental erhalten sie beispielsweise Zugang auf das erste Nvidia-SuperPOD-System der Schweiz, um grosse Datenmengen zu verarbeiten. Das GenAI Studio bietet verschiedene GenAI-Services, der AI Work Hub richtet sich wiederum an Data Scientists, die grosse Datenmengen analysieren und verarbeiten sowie Modelle erstellen und trainieren wollen. Mit dem Modellkatalog stellt Swisscom Kunden darüber hinaus eine kuratierte Bibliothek aus Open-Source-Modellen zur Verfügung. Später sollen auch zu lizenzierende Modelle oder von Swisscom mit Drittparteien entwickelte Modelle folgen.Das Versprechen des Providers: Kunden sollen bei Swisscom künftig alle AI-Services aus einer Hand erhalten. "Auf unserer leistungsstarken, vertrauenswürdigen Schweizer Infrastruktur sind sensible Daten in guten Händen – eine Schweizer Lösung für die Schweizer Wirtschaft", erklärt Urs Lehner, Leiter Business Customers bei Swisscom . (sta)