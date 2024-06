Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen für Google Spreadsheet

Google Spreadsheets für Unternehmen bekommt ein neues, nützliches Feature: Fortan kann die Tabellen-Software automatisiert Mails verschicken, wenn bestimmte Kriterien innerhalb eines Spreadsheets erfüllt sind. Der Mailversand kann ausgelöst werden, wenn entweder einer oder mehrere Werte in Zellen gewisse Bedingungen erfüllen oder wenn die Inhalte von einer oder mehreren definierten Zellen verändert wird. Als Beispiele für die Nutzung listet Google im zugehörigen Blogbeitrag etwa die Änderung einer bestimmten Aufgabe, Updates in der Inventarverwaltung oder im Lager oder Warnungen, wenn eine Prognose unter einen definierten Wert fallen sollte.Verfügbar sind die neuen Benachrichtigungen via Tools > Conditional notifications > Add rule. Der Rollout für Rapid Release Domains hat bereits begonnen, der Rollout für alle restlichen Nutzer beginnt am 18. Juni. Nach aktuellem Stand bleibt die Funktion aber nur Geschäftskunden mit einem der folgenden Abos vorbehalten: Business Standard und Plus, Enterprise Starter Standard und Plus, Education Plus sowie Enterprise Essentials. (win)