Yallo lanciert kostenlose Samsung-TV-App

Ab sofort ist die Yallo TV-App für Samsung TV für Geräte ab Modelljahrgang 2020 (Tizen 5.5) verfügbar. Auf neuen Geräten ist die Applikation bereits vorinstalliert. Die TV-App für Samsung TV ergänzt das bestehende Bigscreen-Angebot von Yallo TV für Android TV und Apple TV.Die Yallo TV-App für Samsung TV kann von allen Kundinnen und Kunden von Yallo Free TV kostenlos verwendet werden, man benötigt somit nicht zwingend ein Yallo TV- oder Home Internet+ TV-Abo. Aufgrund der hohen Relevanz und Reichweite von Samsung-TV-Geräten im Schweizer Markt habe man alles daran gesetzt, rechtzeitig zum Start der Fussball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 die TV-App zu lancieren, schreibt Yallo in einem Communiqué. Die Applikation soll in den kommenden Wochen und Monaten stetig optimiert und zum Beispiel mit einer Suchfunktion ergänzt werden."Mit der Yallo TV-App für Samsung TV ermöglichen wir einem Grossteil unserer Kundschaft die Yallo TV-App direkt auf ihrem Fernseher zu nutzen, ohne dass dafür eine TV-Box oder weitere Fernbedienung nötig ist. Damit entsprechen wir einem wichtigen Bedürfnis vieler unserer Kundinnen und Kunden", so Stefan Fuchs, Chief Consumer Officer Flanker Brands von Sunrise. (cma)