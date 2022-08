Yallo lanciert kostenloses TV-Angebot Yallo Free TV

(Quelle: Yallo)

30. August 2022 - Wer nur gelegentlich fern sieht, für den bringt Yallo mit Yallo Free TV ein kostenloses, aber werbefinanziertes TV-Angebot mit Basisfunktionen auf den Markt.

Sunrise-Tochter Yallo wirft ein kostenloses TV-Angebot auf den Markt, das auch von Kunden anderer Anbieter genutzt werden kann, erfordert es doch kein weiteres Yallo-Produkt. Dabei sei Yallo Free TV mit seinen Basisfunktionen bestens geeignet für das gelegentliche Fernsehen. Im Gegensatz zum kostenpflichtigen Yallo-TV-Abo ist Yallo Free TV werbefinanziert. So werden beispielsweise beim Abspielen von Aufnahmen oder beim Senderwechsel zwei bis fünf Werbespots angezeigt, die je nach 15 Sekunden übersprungen werden können. Anschliessend kann der Sender während 30 Minuten ohne Werbeunterbrechung beliebig oft gewechselt werden.Verzichten müssen die Nutzer derweil auf die 7-Tage-Replay-Funktion, zudem ist der Aufnahmespeicher kleiner als beim kostenpflichtigen Abo und die Aufnahmen werden nach 14 Tagen gelöscht. Und während das kostenpflichtige Abo unlimitiert auf allen Geräten genutzt werden kann, beschränkt sich die Nutzung von Yallo Free TV auf dem TV-Gerät auf 30 Stunden pro Monat. Die kostenlose Streaming-TV-Lösung ist ab sofort für den Fernseher auf Apple TV und ausgewählten Android-TV-Geräten wie der Yallo TV Box, in den Yallo TV Apps für iOS und Android auf Smartphones und Tablets sowie via Internetbrowser auf weiteren Geräten verfügbar."Mit Yallo TV haben wir bereits letztes Jahr ein sehr attraktives Angebot lanciert, das ein umfassendes TV-Erlebnis zum kleinen Preis bietet und bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt ist. Mit Yallo Free TV sprechen wir neu Kundinnen und Kunden an, die bei Yallo nur gelegentlich, ohne TV-Abo kostenlos fernsehen wollen. Mit seinen Basisfunktionen ist Yallo Free TV auch ein ideales Einstiegsangebot, um sich zuerst kostenlos von unserem TV-Angebot zu überzeugen, bevor man sich für das umfassende Yallo-TV-Abo entscheidet", so Christoph Richartz, Chief YOL Officer von Sunrise. (abr)