Payrexx integriert Click to Pay bei über 7000 Online-Shops

Payrexx unterstütz mit Click to Pay ab sofort mehr als 7000 Online-Shops kleiner und mittlerer Unternehmen in der Schweiz. Dazu gehören zum Beispiel die Automobilplattform Carvolution, das Energieunternehmen BKW sowie Zweifel Chips. Mit Click to Pay mit Visa können Online-Händler den Bezahlvorgang per Karte vereinfachen und so die User Experience verbessern, da Kaufabschlüsse ohne zusätzlichen Aufwand erledigt werden können, erklärt der Anbieter. Click to Pay ist eine Weiterentwicklung der Kartenzahlungen im Internet. Einmal angemeldet, werden Kunden künftig automatisch erkannt und sparen sich das Eintippen der Kartendaten."Das Bezahlen im Internet ist oft noch zu kompliziert. Click to Pay ist angetreten, um die Kartenzahlung im Netz so einfach zu machen, wie man es vom kontaktlosen Bezahlen im Geschäft kennt", sagt Santosh Ritter, Country Manager Schweiz und Liechtenstein bei Visa. "Damit Schweizer Banken ihren Kundinnen und Kunden die Lösung zur Registrierung anbieten, ist eine breite Verfügbarkeit im Online-Handel zentral. Die Integration von Tausenden von Online-Shops in Zusammenarbeit mit Payrexx ist ein wichtiger Meilenstein für den breiten Roll-Out von Click to Pay im Schweizer Markt."Für Onlinehändler biete dies eine Reihe von Vorteilen. Bisher seien fast die Hälfte der Kaufabbrüche (44 %) in digitalen Warenkörben auf Probleme beim Bezahlen zurückzuführen, schreibt Payrexx in einem Communiqué. Mit Click to Pay werden Schritte wie das Portemonnaie zur Hand haben müssen, Daten von der Karte abtippen und Formularfelder ausfüllen überflüssig. Wer online einkauft, kann mit dem Service shop- und geräteübergreifend mit wenigen Klicks bezahlen.Click to Pay ist für Onlinehändler auch sicherheitstechnisch interessant, denn jede Zahlung ist tokenisiert und dadurch mit einer zusätzlichen Sicherheitsstufe abgesichert. Das bedeutet, dass Händler und ihre Zahlungsdienstleister bei einer Zahlung keine Kartennummern verarbeiten, sondern einen digitalen Platzhalter. Visa Tokens können nicht an anderer Stelle eingesetzt werden und sind somit für Unbefugte wertlos.Die Integration von Click to Pay für Händler erfolgt in Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleistern wie Payrexx , welche von Visa die nötigen API-Spezifikationen und Integrationsanleitungen erhalten. Manuelle Eingabe für Kartenzahlungen sind weiterhin möglich, wenn man dies möchte. (cma)