Payrexx lanciert Payment-Plug-in für Shopify

Der Schweizer Zahlungsdienstleister Payrexx stellt seinen Händlern ein neues Plugin für die einfache Shopify-Integration zur Verfügung. Wer für seinen (Online-)Shop die Lösung Shopify nutzt, kann damit nahtlos Zahlungen empfangen und unterstützt dabei mit einem einzigen Vertrag alle in der Schweiz gängigen Zahlungsmittel, darunter Mastercard, Visa, Twint, Postfinance, Amex und Samsung Pay.Das Plug-in für das weltweit führende Omnichannel-Shopsystem Shopify hat Payrexx selbst entwickelt und will es laufend verbessern. Das Plug-in ist PCI-konform und unterstützt sichere Zahlungsabwicklung mittels 3-D Secure. Kundendaten und Bestellungen lassen sich im Dashboard von Payrexx oder direkt in Shopify verwalten. Das Plug-in ist ab sofort verfügbar und steht im Shopify App Store zum Download bereit.Paryrexx-CEO Ivan Schmid: "Wir freuen uns, unser neues Shopify Payment Plugin vorstellen zu können. Unser Ziel ist es, es Händlern so einfach wie möglich zu machen, Zahlungen online zu akzeptieren und zu verarbeiten. Das Plugin bietet eine nahtlose Integration mit Shopify und eine schnelle, zuverlässige Zahlungsabwicklung." (ubi)