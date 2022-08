Payrexx und Saldia präsentieren Onlineshop-Lösung für Schweizer KMU

(Quelle: Payrexx)

24. August 2022 - Ab sofort sind die Payment-Dienste von Payrexx direkt über die E-Commerce-Plattform Saldia zuzgänglich, die speziell auf den Bedarf von Schweizer KMU zugeschnitten ist.

Der Zahlungsdienstleister Payrexx und die E-Commerce-Plattform Saldia verkünden eine Kooperation: Payrexx ist neu in Saldia integriert und ermöglicht den Betreibern von Online-Shops, die auf der Saldia-Plattform erstellt wurden, sofort Produkte zu verkaufen und Zahlungen mit Mastercard, Visa, Twint, Postfinance, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay sowie mit über 200 weiteren schweizerischen und internationalen Bezahlmethoden entgegenzunehmen. Die Saldia-Apps ermöglichen zudem die Verbindung mit den Marktplätzen und Logistikdiensten von Galaxus, der Post, Bexio und weiteren Anbietern.Saldia ist speziell für Schweizer KMU und Privatanwender konzipiert, die auf einfache Weise online verkaufen möchten. Der Hersteller legt das Augenmerk laut der Mitteilung auf einfache Bedienung bei gleichzeitig hohem Funktionsumfang. Ein Online-Shop soll sich damit einfach erstellen und verwalten lassen. Die Payrexx-Integration ist bereits verfügbar und kann im App-Marktplatz von Saldia mit wenigen Klicks aktiviert werden. Die Saldia-Plattform wird von einem gleichnamigen Start-up mit Sitz in Burgdorf betrieben, an dem unter anderem die Schwingerkönige Matthias Sempach und Christian Stucki beteiligt sind. (ubi)